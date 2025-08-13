Гончаренко — о «Спартаке»: такое чувство, что у них внутри что-то сломано

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко поделился мыслями о проблемах «Спартака». Он считает, что в команде что-то сломано — игроки выходят на каждый матч в перевозбуждённом состоянии.

«Если мы про «Зенит» говорим, что не хватает огня, то тут [у «Спартака»] наоборот, эмоции захлёстывают разум, я бы так сказал. То есть тут скорее вот это вот: забили — и кажется, что мы сейчас пойдём дальше, сейчас сомнём «Локомотив»… И тут же пропускают в ответку. То есть такое чувство, что у них внутри что-то сломано. Внутри команды? Ну, вот какая-то перекачка, перенатяжка какая-то, может быть, внутри какие-то отношения там нарушены между тренером и игроками, может, между игроками что-то есть. Ну, у меня такое чувство, что они какие-то перевозбуждённые выходят на каждый матч», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».