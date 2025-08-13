Игрок «Спартака» Массалыга: уверен, что мы сможем обыграть «Зенит»

Крайний нападающий «Спартака» Никита Массалыга высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Мир Российской Премьер-Лиге. Встреча пройдёт в ближайшую субботу, 16 августа. Начало — в 17:30 мск.

«Будем максимально готовиться к «Зениту», разберём их на теории. Постараемся подойти в полной готовности к этому матчу. Нам нужно реабилитироваться за последние результаты. Мы уверены, что сможем обыграть «Зенит», как и любого другого соперника», — приводит слова Массалыги Legalbet.

После четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью очками в активе располагается на восьмой строчке.