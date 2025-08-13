«Локомотив» выиграл IV Московский международный кубок по пляжному футболу

3 августа 2025 года ПФК «Локомотив» во второй раз стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. После первого триумфа в 2023 году команда вновь подтвердила свой лидерский статус, став двукратным чемпиона турнира. Мероприятие прошло на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» в Москве. Организатором спортивной части выступил ПФК «Локомотив».

Турнир-правопреемник «Мундиалито», организованный Департаментом спорта города Москвы при поддержке «Российских железных дорог» (РЖД) и Российского футбольного союза (РФС), прошёл в столице России с 31 июля по 3 августа. Всего в соревновании приняли участие восемь команд из России, Бразилии, Саудовской Аравии, Казахстана, Беларуси и Ирана.

Решающие матчи турнира, который проводится в Москве уже в четвёртый раз, состоялись 3 августа. В финальной встрече «Локомотив» одержал победу над иранской командой «Голсапуш» со счётом 8:3, продемонстрировав абсолютное превосходство на песке. «Локомотив» стал самой результативной командой турнира, забив в ворота соперников 41 мяч.

Фото: Московский спорт

«Успех нашего турнира подтверждают три ключевых показателя: участие клубов из других стран, уровень участников и аншлаг на трибунах «РЖД Арены». От лица клуба хотел бы выразить огромную благодарность командам, которые, несмотря на все сложности, приехали к нам. Когда на одном поле встречаются представители шести стран – это и есть подлинный масштаб, которым мы по праву гордимся. И, конечно, для нас особенно символично, что команда принесла «Локомотиву» победу в День железнодорожника. Мы рады, что смогли подарить этот триумф нашим болельщикам и всем, кто связан с железной дорогой. Это достижение войдёт в историю клуба», — заявил президент ПФК «Локомотив» Виталий Погодин.

По итогам Кубка MPV турнира был признан Родригес Шавьер Брено из «Локомотива», лучшим бомбардиром с показателем 12 голов стал его одноклубник Амадиус-Амадиус Виноградов. Лучшим голкипером стал игрок «Голсапуш» Сейедмохаммад Дастан.

Итоговое положение команд: