Гончаренко высказал мнение, надолго ли «Балтика» обосновалась вверху таблицы РПЛ

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался о турнирных амбициях калининградской «Балтики», которая по итогам четырёх стартовых туров Мир РПЛ находится на пятом месте в турнирной таблице.

«Надолго ли «Балтика» так высоко? Надолго, потому что основательная команда, нет каких-то, по мне, очень слабых мест. И эту команду надо переигрывать, не ждать, что она вдруг пойдёт вниз каким-то образом. Нет, они будут в каждой игре вот настолько собранными, мобильными, агрессивными, как это мы сейчас вот видели с «Крыльями» или предыдущий матч, в том числе со «Спартаком», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».