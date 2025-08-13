Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Каррера публично осудил поступок Станковича в последнем матче «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поступке нынешнего наставника команды Деяна Станковича в недавнем матче с махачкалинским «Динамо». Команды встретились в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью (1:1). Послематчевую серию пенальти выиграло «Динамо» — 4:3. При этом Деян Станкович после гола махачкалинцев на 87-й минуте встречи на эмоциях покинул стадион.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

— Вчера «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Кубка России. И когда красно-белые пропустили гол на 87-й минуте, Деян Станкович покинул стадион. Как вы считаете, допустимо ли такое поведение главного тренера?
— Извините, конечно… Но я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата. Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно, — цитирует Карреру Legalbet.

