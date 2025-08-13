Кевин Ленини заявил, что «Краснодар» мог бы выйти в плей‑офф Лиги чемпионов

Футболист «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что чёрно-зелёные могли бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если бы не международный бан. С конца февраля 2022 года все российское команды отстранены от международных турниров по политическим причинам решениями руководства УЕФА и ФИФА. «Краснодар» — действующий чемпион России.

— «Краснодар» как чемпион России мог играть в Лиге чемпионов. Отсутствие еврокубков огорчает?

— Мы все скучаем по еврокубкам, нам хотелось бы играть в Лиге чемпионов. Надеюсь, этот вопрос решится как можно скорее и мы вернёмся в Европу. Это важно для нас.

— Нынешней команде было бы по силам выйти в плей‑офф турнира?

— Да. В «Краснодаре» собраны футболисты высокого уровня, мы много тренируемся, у нас есть правильный менталитет, — приводит слова Ленини «Матч ТВ».