Валерий Гладилин: поражение от «Динамо» Мх — не трагедия для «Спартака»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо». Основное время встречи завершилось вничью (1:1), в серии пенальти сильнее оказалось «Динамо» (4:3).

«У «Спартака» в Кубке России с Махачкалой играл резервный состав. У махачкалинцев хорошая команда, которая умеет играть против «Спартака». Поэтому результат матча — не трагедия для красно-белых. Кубок России продолжается — он устроен так, что даже при нескольких поражениях клуб пройдёт дальше. Я не сомневаюсь, что «Спартак» выйдет из группы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.