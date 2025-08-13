Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Гончаренко ответил, что сейчас делает Батракова звездой в РПЛ

Гончаренко ответил, что сейчас делает Батракова звездой в РПЛ
Аудио-версия:
Бывший главный тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко ответил, что сейчас делает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова звездой в Мир РПЛ. В текущем сезоне 20-летний полузащитник забил шесть мячей в четырёх матчах чемпионата России.

«Что делает Батракова такой звездой сейчас? Скорость мысли, скорость движения. Он гораздо быстрее всех думает на поле и принимает решение. То есть вот этот гол «Пари НН», когда он как наколол вилкой и забил, ну это просто великолепно смотрится. Это мяч вылетает, нужно принять решение, исполнить технически и потом ещё ударить по воротам — вот это скорость мыслей. И даже игра на опережение головой — это та же самая скорость мыслей, скорость движения.

Это врождённое? Ну, если у Месси это врождённое, то я считаю, что да. Тренировочный процесс может немножко это ускорить, немножко это улучшить, но не коренным образом», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

