Ринат Билялетдинов выступил за ужесточение лимита на легионеров

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Количество легионеров, на мой взгляд, требует сокращения. Слишком много игроков усреднённого уровня. Клубы их покупают, потом отдают в аренды, а дальше продают за какую-то совсем смешную цену. Поэтому логика министерства спорта мне понятна. Лучше уж тогда пусть наши ребята играют, чем непонятные иностранцы какого-то совершенно посредственного качества. Если, например, уже в следующем сезоне в РПЛ валом поедут мастеровитые легионеры, оправдывающие затраты клубов на них, тогда можно вернуть обратно прежний лимит на легионеров.

Нужно же ведь ещё понимать, что приглашение потока иностранцев в команду не гарант качества. Посмотрите вот сейчас, как стартовал «Зенит». Оказалось, что те легионеры, которых мы так все нахваливали летом, приехав в Россию, столкнулись с трудностями и пока не дают ожидаемого результата. То же самое касается и «Спартака». Поэтому, на мой взгляд, 5+10 – оптимальный вариант», – цитирует Билялетдинова «Татар-информ».