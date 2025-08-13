Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Александр Канищев считает, что у Вадима Шилова сомнительное будущее в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о молодом нападающем сине-бело-голубых Вадиме Шилове. Ветеран усомнился, что в составе «Зенита» Шилов будет получать достаточное количество игрового времени.

«Безусловно, любому болельщику «Зенита» приятно, что свой воспитанник забивает за команду на высоком уровне. Тут двух мнений быть не может. Но я не уверен, что у Шилова в «Зените» будет достаточно игрового времени, кроме того что он получил в кубковом матче. Его будущее в «Зените» очень сомнительное, ведь команда заточена на более квалифицированных и сильных иностранцев. Вряд ли у Вадима будет безоблачное будущее», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

