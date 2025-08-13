Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У них солидности нет». Константин Генич — о проблемах «Спартака»

«У них солидности нет». Константин Генич — о проблемах «Спартака»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о старте сезона в исполнении московского «Спартака». Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Мне кажется, они все тащатся от Станковича. И они очень хотят ему помочь. Вот от этого идёт это перевозбуждение, что мы, «Спартак», вот мы не должны там быть. И они очень хотят, они видят, что тренер, ну, с ними, он за них, щипает Монтеса, так себя ведёт…

Они хотят ему помочь, они хотят помочь «Спартаку». Они, в конце концов, хотят побороться. Но они вот на этом перевозбуждении перегорают. И у них вся идея, вся тактика, она разрушается. Потому что у них солидности нет», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Массалыга: уверен, что мы сможем обыграть «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android