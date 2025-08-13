«У них солидности нет». Константин Генич — о проблемах «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о старте сезона в исполнении московского «Спартака». Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Мне кажется, они все тащатся от Станковича. И они очень хотят ему помочь. Вот от этого идёт это перевозбуждение, что мы, «Спартак», вот мы не должны там быть. И они очень хотят, они видят, что тренер, ну, с ними, он за них, щипает Монтеса, так себя ведёт…

Они хотят ему помочь, они хотят помочь «Спартаку». Они, в конце концов, хотят побороться. Но они вот на этом перевозбуждении перегорают. И у них вся идея, вся тактика, она разрушается. Потому что у них солидности нет», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».