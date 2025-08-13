Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Губерниев: тренера Станковича нужно выгонять как можно быстрее! И приглашать Талалаева!

Губерниев: тренера Станковича нужно выгонять как можно быстрее! И приглашать Талалаева!
Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в клубе. Напомним, Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. Ранее «Спартак» продлил контракт с сербским специалистом до 2027-го.

«Тренера Станковича нужно выгонять как можно быстрее! И приглашать Талалаева! Но Андрей занят в «Балтике», и тренировать «Спартак» вновь будет Иероним Абаскаль...» — написал Губерниев в телеграм-канале.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 5-го тура красно-белые сыграют с «Зенитом».

