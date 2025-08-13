Нападающий Маркус Рашфорд: в «МЮ» было так много тренеров, но мы идём в никуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, на правах аренды выступающий за «Барселону», раскритиковал вектор развития «красных дьяволов».

«Когда во главе команды был Фергюсон, определённые принципы существовали не только для основной команды, но даже для академии. Можно было взять любого игрока в течение 15-летнего цикла — каждый понимал, каковы принципы этого клуба.

Люди говорят, что наш переходный период идёт уже годы. Но чтобы быть в этом периоде, нужно сначала его начать. По сути, изменения так и не начались. Это можно увидеть у любой команды, которая успешна в течение некоторого периода, — у них есть принципы, под которые каждый приходящий тренер и игрок должны подстраиваться или вносить что-то своё.

Порой я чувствую, что «Манчестер Юнайтед»… Мы голодны до побед, мы всегда стараемся адаптироваться, подписывать новых футболистов, которые подходили бы системе. Но это реакционная вещь.

Если ваше направление постоянно меняется, то вы вряд ли станете чемпионами. Да, возможно, вы возьмёте несколько кубков, но это лишь из-за наличия у вас хорошего тренера и качественных футболистов, в команде есть те, кто способен сделать результат — это не случайность.

Я чувствую, что у нас уже было так много тренеров, разных идей, стратегий, чтобы прийти к победе. Но в итоге мы просто идём в никуда», — приводит слова Рашфорда ESPN со ссылкой на The Rest is Football.