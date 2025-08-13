Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Йоахим Лёв отказался возглавить сборную Узбекистана — Bild

Йоахим Лёв отказался возглавить сборную Узбекистана — Bild
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ответил отказом на предложение возглавить сборную Узбекистана. Об этом сообщает Bild. Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Узбекистана начала переговоры с немецким специалистом.

По информации источника, Лёв в течение нескольких дней серьёзно рассматривал предложение, но принял решение вежливо отказаться. Встреча между сторонами так и не состоялась.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории выступит на чемпионате мира. Команда обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

Лёв работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России. С 2021 года специалист не работал ни в одной команде.

