22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — Балтика: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025/2026, 13 августа

«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня московский «Локомотив» примет калининградскую «Балтику». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов (вратарь), Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов (капитан), Карпукас, Батраков, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Балтика»: Кукушкин (вратарь), Гассама, Ковалёв, Луна, Йенне, Титков, Филин (капитан), Беликов, Уткин, Оффор, Мохаммад.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

