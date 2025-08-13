Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Оренбургом»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Оренбургом»
Комментарии

«Краснодар» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0), в котором судья Алексей Сухой не засчитал гол нападающего «быков» Жоау Батчи. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

Напомним, на 19-й минуте встречи форвард открыл счёт, но после вмешательства VAR мяч был отменён.

После четырёх туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева заработал девять очков и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», который возглавляет Владимир Слишкович, набрал два очка и идёт 13-м. На первом месте находится московский «Локомотив», заработавший 12 очков.

Материалы по теме
«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре
Эксклюзив
«Почему арбитр не давал играть? Это не уровень РПЛ». Разбор судейства в 4-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android