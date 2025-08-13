«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Оренбургом»

«Краснодар» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0), в котором судья Алексей Сухой не засчитал гол нападающего «быков» Жоау Батчи. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, на 19-й минуте встречи форвард открыл счёт, но после вмешательства VAR мяч был отменён.

После четырёх туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева заработал девять очков и расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», который возглавляет Владимир Слишкович, набрал два очка и идёт 13-м. На первом месте находится московский «Локомотив», заработавший 12 очков.