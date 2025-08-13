Стал известен капитан «Тоттенхэма» на сезон-2025/2026

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро будет капитаном «Тоттенхэма» в сезоне-2025/2026, сообщается на сайте «шпор».

В прошлом сезоне капитаном команды был Сон Хын Мин, который ранее покинул «Тоттенхэм».

«У меня состоялся хороший разговор с Ромеро, он будет нашим новым капитаном. Он был очень польщён и рад этому. Это большая честь, и он должен будет вывести этот замечательный клуб на поле не только в Суперкубке, но и делать это на протяжении всего сезона.

Думаю, у него есть все необходимые качества. Он доказывает на поле, что является лидером, он ведёт и подталкивает команду вперёд», — приводит слова главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка сайт клуба.

27-летний Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года, в прошлом сезоне в составе команды он выиграл Лигу Европы, став лучшим футболистом турнира.

Сегодня, 13 августа, «Тоттенхэм» сыграет с «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится в итальянском Удине и начнётся в 22:00 мск.