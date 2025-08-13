Кристиан Ромеро высказался о том, что стал новым капитаном «Тоттенхэма»

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро отреагировал на то, что главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк принял решение назначить его новым капитаном команды.

«Я очень рад быть капитаном первой команды клуба. Для меня это невероятно. Сегодня мы с тренером разговаривали перед тренировкой. Вообще перед началом сезона я много с ним общался. Он хороший тренер, и я сказал ему спасибо и за это.

Это большая ответственность. Я поговорил с игроками, и сегодня — ещё один важный вечер для клуба, для игроков, для болельщиков. Нам нужно насладиться этим моментом.

Скажу болельщикам: «Наслаждайтесь этим матчем, наслаждайтесь этим моментом. Последние 20 лет клуб иногда был хорош, близок к победе, так что наслаждайтесь этим моментом. Выиграть ещё один трофей в начале сезона было бы потрясающе.

Это футбол. Иногда бывают плохие моменты, иногда хорошие, но самое главное — быть вместе, как сейчас. В субботу, в очередную важную ночь для клуба, в начале нового сезона для нас самое главное — оставаться вместе. Мы хотим победить», — приводит слова Ромеро сайт «Тоттенхэма».

27-летний Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года, в прошлом сезоне в составе команды он выиграл Лигу Европы, став лучшим футболистом турнира.

Сегодня, 13 августа, «Тоттенхэм» сыграет с «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится в итальянском Удине и начнётся в 22:00 мск.