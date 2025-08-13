«Сочи» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и самарские «Крыльев Советов». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Дюпин, Чирков, Марсело, Абердин, Волков, Начо, Коваленко, Ежов, Игнатов, Барт, Мухин.

«Крыльев Советов»: Кокарев, Сутормин, Евгеньев, Божин, Лепский, Гальдамес, Иванисеня, Баньяц, Витюгов, Олейников, Игнатенко.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».