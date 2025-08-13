«Оренбург» — «Ахмат»: игрок хозяев Поройков открыл счёт на 56-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Оренбург» открыл счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте отличился футболист «Оренбурга» Станислав Поройков, головой замкнувший подачу с фланга.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».