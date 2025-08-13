Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Сочи»

Комментарии

«Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 10-й минуте матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1), в котором арбитр Инал Танашев не назначил пенальти за игру рукой. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

Напомним, на 12-й минуте встречи игрок «Сочи» вступил в единоборство с соперником в своей штрафной, в ходе которого мяч попал в руку футболисту южан. Судья по итогам эпизода не стал назначать 11-метровый.

После четырёх туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды пять очков. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и расположился на 15-й строчке.

