«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «Сочи»

«Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 10-й минуте матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1), в котором арбитр Инал Танашев не назначил пенальти за игру рукой. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, на 12-й минуте встречи игрок «Сочи» вступил в единоборство с соперником в своей штрафной, в ходе которого мяч попал в руку футболисту южан. Судья по итогам эпизода не стал назначать 11-метровый.

После четырёх туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды пять очков. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и расположился на 15-й строчке.