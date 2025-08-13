Защитник Жуан Виктор переходит из «Васко да Гама» в ЦСКА — Касагранде

Центральный защитник Жуан Виктор в ближайшее время перейдёт из «Васко да Гама» в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, игроку пришлось покинуть эту команду из-за недовольных фанатов, которые в одном из эпизодов даже прибыли на тренировочную базу клуба. Футболист не выдержал угроз со стороны активных болельщиков, что ранее заставило его приобрести бронированный автомобиль, а также вести закрытый образ жизни.

В нынешнем сезоне Виктор провёл в чемпионате Бразилии 16 матчей и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. В послужном списке Жуана также есть матчи за «Бенфику», «Нант» и другие команды.