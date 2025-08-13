Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Суперкомпьютер рассчитал шансы «ПСЖ» и «Тоттенхэма» на победу в матче за Суперкубок УЕФА

Суперкомпьютер Opta назвал шансы французского «ПСЖ» и английского «Тоттенхэма» на победу в матче за Суперкубок УЕФА, который состоится сегодня, 13 августа, в итальянском Удине. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
По расчётам Opta, «ПСЖ» — явный фаворит на победу в Суперкубке УЕФА. Шанс команды Луиса Энрике на победу в основное время — 62,4%. Победа «Тоттенхэма» в основное время, по данным суперкомпьютера, возможна в 18,3% случаев. 19,3% компьютер даёт на то, что игра дойдёт до серии пенальти.

В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0. «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету мадридцев шесть побед.

