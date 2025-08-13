Быстров высказался о методике введения новичков в состав в «Краснодаре» и других клубах

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отметил методику «Краснодара» по введению новых игроков в состав и привёл её в пример для остальных российских клубов.

«Мусаев же не ставит новеньких игроков с 1-го тура и не ждёт, что они сразу заиграют. Начали подводить через Кубок, где результат не так важен. Когда он вольётся в команду и будет готов к игре, тогда его можно ставить. У «Краснодара» есть стиль, которого они придерживаются. Бывает, Кордоба не в форме, но когда на них смотришь, то как они задумали, так и играют. Это упрёк другим тренерам, которые нахватают по 30 млн футболистов и сразу ставят в состав — неважно — готов, не готов, у нас же тут 30 млн есть, и этих игроков должны все пугаться, получается — так не бывает», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».