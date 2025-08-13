Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров высказался о методике введения новичков в состав в «Краснодаре» и других клубах

Быстров высказался о методике введения новичков в состав в «Краснодаре» и других клубах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отметил методику «Краснодара» по введению новых игроков в состав и привёл её в пример для остальных российских клубов.

«Мусаев же не ставит новеньких игроков с 1-го тура и не ждёт, что они сразу заиграют. Начали подводить через Кубок, где результат не так важен. Когда он вольётся в команду и будет готов к игре, тогда его можно ставить. У «Краснодара» есть стиль, которого они придерживаются. Бывает, Кордоба не в форме, но когда на них смотришь, то как они задумали, так и играют. Это упрёк другим тренерам, которые нахватают по 30 млн футболистов и сразу ставят в состав — неважно — готов, не готов, у нас же тут 30 млн есть, и этих игроков должны все пугаться, получается — так не бывает», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

Материалы по теме
Эксклюзив
Кафанов рассказал, в чём феномен вратарской школы «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android