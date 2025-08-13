Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Они все — бойцы». Осинькин — об игре «Оренбурга» в РПЛ

Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от игры «Оренбурга» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Умение «Оренбурга» бороться за каждое очко, за каждый мяч, за всё, что можно развернуть в свою пользу, это их характеризует. Не только тренера и игроков, но всех внутри клуба. Они все — бойцы, и мы это видели последние два года. Перед стартом сезона их называли главными претендентами на вылет, но в чём можно быть уверенными — они точно вёсла не бросят», — приводит слова Осинькина YouTube-канал «О, Родной Футбол!».

В четырёх стартовых турах РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), уступил «Балтике» (2:3) и «Краснодару» (0:1). В следующем туре команда 17 августа в гостях сыграет с «Акроном». «Оренбург» на данный момент располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

