«Им команда до фени». Быстров — о домашних играх «Пари НН» не в Нижнем Новгороде

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Пари НН» за то, что команда проводит домашние матчи на старте сезона в других городах.

«Что хотели, то и получили. Если ты не пускаешь команду на домашний стадион и у тебя какие-то другие вещи важнее — на что ты можешь рассчитывать? Значит, им команда до фени. Сейчас выборы опять будут, и уделят внимание им. А пока они пусть в Саранске болтаются и где примут», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах (Казань, Грозный, Саранск) из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После четырёх туров команда располагается на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ без набранных очков.