Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Напоминает мне Фернандо в «Спартаке». Глушаков — о новичке «Краснодара»

«Напоминает мне Фернандо в «Спартаке». Глушаков — о новичке «Краснодара»
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о новичке «Краснодара» полузащитнике Дугласе Аугусто и сравнил его с бывшим игроком красно-белых Фернандо.

«Дуглас Аугусто — системообразующий игрок, который напоминает мне Фернандо в «Спартаке». Пока он занимается черновой работой, но не всегда он будет так спокойненько принимать мяч и так играть. Когда кого-то к нему привяжут, станет сложнее, и не только через Аугусто будут выходить с мячом», — сказал Глушаков на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

28-летний бразилец перебрался в чемпионат России в июле текущего года. По данным СМИ, «Краснодар» заплатил «Нанту» за трансфер Аугусто € 6,5 млн. Хавбек уже успел провести пять матчей в составе своей новой команды.

Комментарии
