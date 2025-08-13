Скидки
Главная Футбол Новости

Оренбург — Ахмат, результат матча 13 августа 2025, счет 2:1, 2-й тур Пути РПЛ Кубка России 2025/2026

«Оренбург» на последней минуте вырвал победу у «Ахмата» Черчесова в матче Кубка России
«Оренбург» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы А в Оренбурге завершилась со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Поройков – 56'     1:1 Келиану – 90+1'     2:1 Камилов – 90+5'    

На 56-й минуте у хозяев поля отличился Станислав Поройков. В составе гостей на 90+1-й минуте голом отметился Келиано. На 90+5-й минуте в последней атаке победу южноуральцам принёс экс-игрок грозненцев Владислав Камилов.

«Оренбург» под руководством Владимира Слишковича набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы А. «Ахмат», который возглавляет Станислав Черчесов, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре группы А 26 августа южноуральская команда сыграет дома с «Зенитом», «Ахмат» в этот же день примет казанский «Рубин».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

