«Оренбург» на последней минуте вырвал победу у «Ахмата» Черчесова в матче Кубка России

«Оренбург» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча группы А в Оренбурге завершилась со счётом 2:1.

На 56-й минуте у хозяев поля отличился Станислав Поройков. В составе гостей на 90+1-й минуте голом отметился Келиано. На 90+5-й минуте в последней атаке победу южноуральцам принёс экс-игрок грозненцев Владислав Камилов.

«Оренбург» под руководством Владимира Слишковича набрал три очка и идёт на третьем месте в таблице группы А. «Ахмат», который возглавляет Станислав Черчесов, без набранных очков располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре группы А 26 августа южноуральская команда сыграет дома с «Зенитом», «Ахмат» в этот же день примет казанский «Рубин».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».