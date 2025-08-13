«Сассуоло» объявил о переходе голкипера сборной Косова Ариянета Мурича из «Ипсвича»

Футбольный клуб «Сассуоло» официально объявил о переходе голкипера сборной Косова Ариянета Мурича из «Ипсвича» на правах аренды с правом выкупа. Контракт заключён до конца сезона-2025/2026.

«Ариянет Мурич, от всей семьи «зелёно-чёрных» — приветствуем вас», — говорится на официальном сайте «Сассуоло».

26-летний вратарь выступает за «Ипсвич» с лета 2024 года. Косовар находился в системе «Манчестер Сити» на протяжении трёх лет (с 2015 по 2018 год). В минувшем сезоне Мурич провёл за «Ипсвич» 19 матчей во всех турнирах, в которых дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt составляет € 5 млн.