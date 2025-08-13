Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черепахи-ниндзя ползают по полю». Быстров — об игре «Зенита» с «Ахматом»

«Черепахи-ниндзя ползают по полю». Быстров — об игре «Зенита» с «Ахматом»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров с критикой отозвался об игре «Зенита» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Имея футболистов за такие суммы, травма Нино перед матчем с «Ахматом» — это не проблема. Сыграй в атаку без Нино. В таком темпе, в котором «Зенит» сейчас играет — это черепахи-ниндзя ползают по полю 30-миллионные. Кому нравится этот футбол? «Ахмат» за линию мяча опустился, и они начинают как гандболисты катать этот мяч без обострения. Плюс план «Б» у «Зенита» всегда работает — когда надо сыграть «на ноль», ставят Соболева впереди. Если пенальти не поставят, уже проблемки какие-то вырисовываются», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Материалы по теме
Форвард «Зенита» Кассьерра высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android