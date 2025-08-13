«Черепахи-ниндзя ползают по полю». Быстров — об игре «Зенита» с «Ахматом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров с критикой отозвался об игре «Зенита» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

«Имея футболистов за такие суммы, травма Нино перед матчем с «Ахматом» — это не проблема. Сыграй в атаку без Нино. В таком темпе, в котором «Зенит» сейчас играет — это черепахи-ниндзя ползают по полю 30-миллионные. Кому нравится этот футбол? «Ахмат» за линию мяча опустился, и они начинают как гандболисты катать этот мяч без обострения. Плюс план «Б» у «Зенита» всегда работает — когда надо сыграть «на ноль», ставят Соболева впереди. Если пенальти не поставят, уже проблемки какие-то вырисовываются», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».