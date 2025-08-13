Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров — о «Зените»: Семак не контролирует сейчас раздевалку — это видно

Быстров — о «Зените»: Семак не контролирует сейчас раздевалку — это видно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о нынешнем стиле игры главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Я могу понять, почему Педро играет, потому что он в бразильскую систему вписывается, они там дружат все. А Мостовой должен во втором тайме добавлять скорости. Но почему единственного игрока, который может добавить остроты, Семак убирает из старта и выпускает только на 60-й минуте? И Мостовой со скамейки им кричит — подождите ребята, до 60-минуты, я выйду со скамейки и пару раз откроюсь. Неужели Семак хочет играть в этот футбол? Катания без обострения. Тренер не контролирует сейчас раздевалку команды — это видно. Он пытается кого-то поставить, то Соболева, то Кассьерру. И ни один, ни второй не выглядят так, чтобы играть в основном составе. Почему не играет Луис Энрике, мы не знаем. Но когда он выходит, то не показывает уровень, который должен показывать. Бразильцы же любят с мячишком играть.

В нашем чемпионате такая команда, как «Ахмат», скажет — да забирайте вы этот мяч на 90%, а мы вокруг штрафной редуты поставим. Когда «Зенит» за 90 минут не делает вообще никаких голевых действий, я считаю, это проблема и тренера, и команды, им стоит задуматься», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Материалы по теме
«Черепахи-ниндзя ползают по полю». Быстров — об игре «Зенита» с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android