Быстров — о «Зените»: Семак не контролирует сейчас раздевалку — это видно

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о нынешнем стиле игры главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Я могу понять, почему Педро играет, потому что он в бразильскую систему вписывается, они там дружат все. А Мостовой должен во втором тайме добавлять скорости. Но почему единственного игрока, который может добавить остроты, Семак убирает из старта и выпускает только на 60-й минуте? И Мостовой со скамейки им кричит — подождите ребята, до 60-минуты, я выйду со скамейки и пару раз откроюсь. Неужели Семак хочет играть в этот футбол? Катания без обострения. Тренер не контролирует сейчас раздевалку команды — это видно. Он пытается кого-то поставить, то Соболева, то Кассьерру. И ни один, ни второй не выглядят так, чтобы играть в основном составе. Почему не играет Луис Энрике, мы не знаем. Но когда он выходит, то не показывает уровень, который должен показывать. Бразильцы же любят с мячишком играть.

В нашем чемпионате такая команда, как «Ахмат», скажет — да забирайте вы этот мяч на 90%, а мы вокруг штрафной редуты поставим. Когда «Зенит» за 90 минут не делает вообще никаких голевых действий, я считаю, это проблема и тренера, и команды, им стоит задуматься», — сказал Быстров в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».