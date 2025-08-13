«Сочи» — «Крылья Советов»: защитник хозяев Макар Чирков открыл счёт на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и самарские «Крыльев Советов». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). «Сочи» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник хозяев Макар Чирков открыл счёт на 62-й минуте и вывел «Сочи» вперёд.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).