«Сочи» — «Крылья Советов»: защитник хозяев Макар Чирков открыл счёт на 62-й минуте
В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и самарские «Крыльев Советов». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). «Сочи» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
5 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Чирков – 62' 1:1 Лепский – 88'
Защитник хозяев Макар Чирков открыл счёт на 62-й минуте и вывел «Сочи» вперёд.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).
