Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Глушаков — о «Пари НН»: такой город, такой стадион — и такой бардак

Глушаков — о «Пари НН»: такой город, такой стадион — и такой бардак
Комментарии

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о том, что команда проводит домашние матчи на старте сезона в других городах.

«Нижний Новгород это вообще удивительная история. Такой город, такой стадион, всё есть — и такой бардак. Играют без болельщиков. Они остались в РПЛ, потому что этого хотели. Но по тому, что я вижу сейчас, лучше уже «Урал» запустить, там люди в футбол хотят играть», — сказал Глушаков в видеоролике на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

«Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах (Казань, Грозный, Саранск) из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После четырёх туров команда располагается на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ без набранных очков.

