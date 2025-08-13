Президент Итальянской федерации футбола высказался о ситуации с Доннаруммой в «ПСЖ»

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина прокомментировал ситуацию вокруг вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, который недавно объявил об уходе из французского «ПСЖ».

«Ситуация с Доннаруммой? Мне жаль как в личном плане, потому что он чувствительный парень, так и в спортивном, потому что он – опора нашей сборной. Надеюсь, он сможет найти баланс. Он самый важный и сильный вратарь в мире. Матч с Норвегией? Сначала нам нужно победить, а потом посмотрим. Джиджо очень важен для нас. Он сразу нашёл общий язык с тренером Гаттузо. Мы переживаем, но убеждены, что он не только очень сильный вратарь, но и зрелый, разносторонний молодой человек. С нашей поддержкой мы уверены, что сможем обеспечить ему наилучшие условия», — приводит слова Гравины Corriere dello Sport.

Напомним, Доннарумма играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 из которых оставил ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» Джанлуиджи выиграл 10 трофеев. За сборную Италии Доннарумма дебютировал 1 сентября 2016 года в товарищеском матче со сборной Франции, заменив в перерыве капитана команды Джанлуиджи Буффона. После того как Буффон завершил выступления за сборную, Доннарумма стал основным голкипером национальной команды.