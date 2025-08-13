«У него хорошие мозги». Осинькин — об игре Алексея Батракова за «Локомотив»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высоко отозвался об уровне игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков быстрее всех думает на футбольном поле. Он очень хорошо читает игру. Любая реакция на то, что происходит на поле, у него — первая в команде. Он всегда раньше сделает шаг в направлении, в котором надо, он быстрее среагирует. Он понимает игру в плане темпа не как 20-летний футболист, а это значит, что у него хорошие мозги», — приводит слова Осинькина YouTube-канал «О, Родной Футбол!».

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Батракова составляет € 12 млн.