«Локомотив» — «Балтика»: Батраков реализовал пенальти на 23-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» открыл счёт — 1:0.

На 23-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти, пробив по центру ворот Ивана Кукушкина. 11-метровый удар был назначен после того, как Амир Мохаммад нарушил правила на Зелимхане Бакаеве в штрафной площади.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».