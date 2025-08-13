Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Балтика»: Батраков реализовал пенальти на 23-й минуте матча Кубка России

«Локомотив» — «Балтика»: Батраков реализовал пенальти на 23-й минуте матча Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» открыл счёт — 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'    

На 23-й минуте Алексей Батраков реализовал пенальти, пробив по центру ворот Ивана Кукушкина. 11-метровый удар был назначен после того, как Амир Мохаммад нарушил правила на Зелимхане Бакаеве в штрафной площади.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android