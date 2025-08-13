Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Фейеноорд» может взять в аренду нападающего «Спартака» Угальде — Voetbal International

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде на правах аренды может перейти в «Фейеноорд». Об этом сообщает Voetbal International.

По данным источника, клубу из Роттердама будет непросто сразу же совершить полноценный трансфер футболиста, поэтому аренда с правом выкупа может стать более реалистичным вариантом сделки.

В прошлом сезоне Угальде принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. В пяти играх нынешнего сезона Манфред результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

