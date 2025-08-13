Чалов переходит из ПАОКа в «Кайсериспор» на правах аренды с опцией выкупа — Сабунчоглу

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов продолжит карьеру в турецком клубе «Кайсериспор», сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу в соцсети Х.

По данным Сабунчоглу, «Кайсериспор» делал официальное предложение ПАОКу об аренде 27-летнего россиянина на сезон-2025/2026 с правом выкупа, стороны договорились. Личный контракт с российским нападающим уже согласован.

Чалову 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 10 августа, Чалова обокрали на одном из греческих пляжей.