Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Безобразно». Быстров — об игре «Динамо» Карпина с «Сочи»

«Безобразно». Быстров — об игре «Динамо» Карпина с «Сочи»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил игру московского «Динамо» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«При Карпине, даже в плохих матчах, я не могу даже вспомнить, чтобы команда на второй тайм вышла так безобразно против безобразнейшего «Сочи», который вообще ничего не показывал, у своих ворот даже три передачи не могли сделать», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, Карпин возглавил «Динамо» в летнее трансферное окно. После четырёх туров чемпионата России команда занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. В следующем туре «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч состоится 17 августа.

Материалы по теме
Карпин снова без победы! Лунёв в концовке неожиданно пропустил издали от аутсайдера. Видео
Карпин снова без победы! Лунёв в концовке неожиданно пропустил издали от аутсайдера. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android