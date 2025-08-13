«Безобразно». Быстров — об игре «Динамо» Карпина с «Сочи»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил игру московского «Динамо» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«При Карпине, даже в плохих матчах, я не могу даже вспомнить, чтобы команда на второй тайм вышла так безобразно против безобразнейшего «Сочи», который вообще ничего не показывал, у своих ворот даже три передачи не могли сделать», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
Напомним, Карпин возглавил «Динамо» в летнее трансферное окно. После четырёх туров чемпионата России команда занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. В следующем туре «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч состоится 17 августа.
