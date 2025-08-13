«Аяччо» исключён из Лиги 2 из-за финансовых проблем

«Аяччо» из-за финансовых проблем исключён из числа участников Лиги 2 сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF).

По решению Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) корсиканская команда не сыграет в национальных соревнованиях в новом сезоне. По итогам прошлого сезона Лиги 2 «Аяччо» занял 12-е место в турнирной таблице.

На протяжении своей истории «Аяччо» дважды выигрывал Лигу 2 и один раз — чемпионат третьего дивизиона. В последний раз на данный момент команда играла в высшем дивизионе французского первенства в сезоне-2022/2023.