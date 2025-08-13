Скидки
Агент Джанлуиджи Доннаруммы заявил, что работает над переходом вратаря «ПСЖ» в АПЛ

Агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что работает над переходом своего клиента в один из клубов английской Премьер-лиги. Также представитель игрока подчеркнул, что переговоров с командами из Италии нет.

«Переход в Премьер-лигу — верный шаг для Джиджи, на мой взгляд. Мы работаем над этим. Мы не ведём переговоры с итальянскими командами. Мы по-прежнему шокированы отношением «ПСЖ» к Джиджи», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Доннарумма не был включён в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом», который пройдёт сегодня, 13 августа, и начнётся в 22:00 мск. Сообщалось, что итальянский голкипер покинет французскую команду, а заинтересованность в нём проявляет «Манчестер Сити».

