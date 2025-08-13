Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Фассон продолжил игру в шлеме после столкновения с игроком «Балтики»

Защитник «Локомотива» Фассон продолжил игру в шлеме после столкновения с игроком «Балтики»
Комментарии

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон продолжил игру Фонбет Кубка России в шлеме после столкновения с игроком «Балтики» Николаем Титковым.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Батраков – 23'    

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

Титков и Фассон столкнулись головами в первом тайме. После эпизода бразилец продолжил игру в регбийном шлеме, а Титков был заменён на Мингияна Бевеева.

Счёт после первого тайма — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Локомотив» — «Балтика»: Батраков реализовал пенальти на 23-й минуте матча Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android