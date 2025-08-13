Защитник «Локомотива» Фассон продолжил игру в шлеме после столкновения с игроком «Балтики»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон продолжил игру Фонбет Кубка России в шлеме после столкновения с игроком «Балтики» Николаем Титковым.

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

Титков и Фассон столкнулись головами в первом тайме. После эпизода бразилец продолжил игру в регбийном шлеме, а Титков был заменён на Мингияна Бевеева.

Счёт после первого тайма — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».