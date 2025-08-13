Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
Мостовой: если «Спартак» обыграет «Зенит», Станковича будут облизывать те же, кто выгоняет

Мостовой: если «Спартак» обыграет «Зенит», Станковича будут облизывать те же, кто выгоняет
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о нынешнем положении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Уход Станковича с трибуны ни о чём не говорит. Если бы он ушёл со скамейки, это да. Он мог уйти вниз, спуститься, чтобы поговорить с кем-то. Пока в лифт зайдёшь, спустишься… Может, досматривал игру в раздевалке. А вот если бы он просто спустился и уехал… Многие ведут себя по-другому, но ничего.

Вообще не задумываюсь о будущем Станковича в «Спартаке», потому что всего пару месяцев назад он продлил с клубом контракт. «Спартак» — самая популярная команда страны, и болельщики здесь требуют отставки уже после 1-го тура. А если обыграют «Зенит»? Те, кто выгоняет Станковича, начнут его облизывать. Я уже миллион раз это видел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

