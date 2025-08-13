Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур.
22:00 Мск
Стала известна позиция Гаттузо по Доннарумме в сборной после ситуации в «ПСЖ»

Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо напрямую связался с голкипером национальной команды Джанлуиджи Доннаруммой, который недавно объявил о своём уходе из «ПСЖ». Об этом сообщает французский журналист Eurosport Гийом Майяр-Пачини.

По информации источника, специалист заверил игрока в его позиции в сборной и напомнил, что он остаётся капитаном. Также Гаттузо подтвердил свою непоколебимую поддержку вратаря и выразил уверенность, что тот быстро найдёт решение, как выйти из этой ситуации.

Напомним, Доннарумма не был включён в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом», который пройдёт сегодня, 13 августа, и начнётся в 22:00 мск.

