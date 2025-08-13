Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо — Краснодар: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025/2026, 13 августа

«Динамо» Москва — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 августа, продолжается 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится матч московского «Динамо» и «Краснодара». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Мукаилов – 19'     0:2 Фуртадо – 34'    

Стартовые составы команд:

«Динамо» (Москва): Лещук (вратарь), Осипенко, Зайдензаль, Скопинцев, Александров, Боков, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Бителло, Бабаев.

«Краснодар»: Корякин (вратарь), Коста, Мукаилов, Хмарин, Гонсалес, Ленини, Густаво, Кривцов, Козлов, Жубал, Батчи.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Комментарии
