«По пути в Австрию, читаю свежую прессу». Чалов отреагировал на слухи об уходе из ПАОКа

Российский форвард ПАОКа Фёдор Чалов прокомментировал ситуацию, в которую попал в Греции, когда его машину обокрали, а также отреагировал на слухи о его переходе в «Кайсериспор».

«Сижу в самолёте по пути в Австрию, всё ещё с паспортом и документами, и читаю свежую прессу. Надеюсь на Вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОКа», — написал Чалов в телеграм-канале.

14 августа ПАОК сыграет в гостях с австрийским «Вольфсбергом» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. После первого матча счёт — 0:0.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 10 августа, Чалова обокрали на одном из греческих пляжей. Сегодня, 13 августа, журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что форвард близок к уходу в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

Чалову 27 лет, он перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.