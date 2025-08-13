Станислав Черчесов: «Оренбургу» в какой-то степени повезло

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:2).

— Знали, что будет непростой матч. В плане качества, думаю, в чём-то зрителям он понравился. Обе команды хотели выиграть, «Оренбургу» в какой-то степени повезло. Мы разберём игру и будем готовиться к следующему матчу.

— Почему игра «Ахмата» успокоилась во втором тайме после активного начала?

— Мы не сбавляли обороты. Возможно, соперник прибавил. Игра идёт 90 минут, не может одна команда весь матч доминировать. Проанализируем игру и пойдём дальше, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».