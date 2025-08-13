Скидки
Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Сочи» — «Крылья Советов»: команды выявят победителя матча Кубка России в серии пенальти

«Сочи» — «Крылья Советов»: команды выявят победителя матча Кубка России в серии пенальти
Аудио-версия:
В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Сочи» и самарские «Крыльев Советов». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Счёт после основного времени — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
5 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Чирков – 62'     1:1 Лепский – 88'    

На 62-й минуте защитник «Сочи» Макар Чирков забил первый гол в матче. На 88-й минуте защитник «Крыльев Советов» Иван Лепский сравнял счёт.

Команды определят победителя в послематчевой серии пенальти.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0 (4:3 пен.). ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

