«Милан» объявил о переходе защитника Кони де Винтера из «Дженоа»

Бельгийский защитник Кони де Винтер подписал контракт с «Миланом», сообщается на сайте итальянского клуба.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года. Де Винтер будет выступать под номером 5. По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около € 20 млн.

В минувшем сезоне де Винтер принял участие в 26 матчах «Дженоа», в которых забил три гола. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Ранее де Винтер находился в системе «Ювентуса», а также выступал за «Эмполи» на правах аренды. За сборную Бельгии игрок провёл три матча.