Пари Сен-Жермен — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин оценил игру молодого полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«После такого матча Дмитриев, наверное, заслужил право сыграть в стартовом составе. У него очень хорошие выходы на замену. Один из самых ярких игроков, который добавил скорости. При этой схеме больше навыков оборонительных нужно, и, насколько я знаю Игоря, ему в этом нужно прибавлять. Выходя в стартовом составе, с течением времени именно в обороне его может чуть-чуть не хватить. Но использовать его скорость тренер должен пытаться, от этого будет отдача», — сказал Осинькин на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В нынешнем сезоне 21-летний Дмитриев принял участие в пяти матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Всего игрок провёл на поле 243 минуты.

Игрок «Спартака» Дмитриев: фанатов можно понять — мы находимся не на том месте
